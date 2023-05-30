Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni bakanlar listesi 2023: Yeni kabine ne zaman açıklanacak, kimler olacak?

Yeni Kabine için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. İkinci tur seçimlerinin ardından cumhurbaşkanı yeniden Erdoğan seçildi. Seçimlerin sona ermesinin ve 13. Cumhurbaşkanının netleşmesinin ardından yeni bakanlar listesi merak konusu oldu. Yeni Kabine ne zaman açıklanacak, kabinede kimler olacak? sorusu araştırması sıklaşırken konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan geldi. İşte detaylar haberimizde...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Yeni bakanlar listesi 2023: Yeni kabine ne zaman açıklanacak, kimler olacak?

    28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçlarına göre; Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha cumhurbaşkanı olarak seçildi. Seçimlerin sona ermesiyle gözler yeni Kabineye çevrilmiş durumda.  Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ettikten sonra kabine gelişmeleri de açıklanacak. Peki, yeni kabine ne zaman kurulacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
  • Yeni bakanlar listesi 2023: Yeni kabine ne zaman açıklanacak, kimler olacak?

    CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN TARİH VERDİ!

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yemin töreni ve kabine gelişmeleri Cuma günü olabilir" açıklamasında bulundu.
  • Yeni bakanlar listesi 2023: Yeni kabine ne zaman açıklanacak, kimler olacak?

    KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?

    Yeni Kabine, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ettikten sonra yeni görev dönemine başlayacak ve bunun hemen ardından kabinesini kamuoyuyla paylaşacak. Kabine Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte göreve başlayacak.
  • Yeni bakanlar listesi 2023: Yeni kabine ne zaman açıklanacak, kimler olacak?

    Yeni kabine üyesi olacak bakanlar, bakanlıktan ayrılacaklar veya başka bakanlığa geçecek olanlar kabinenin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.