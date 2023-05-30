28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçlarına göre; Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha cumhurbaşkanı olarak seçildi. Seçimlerin sona ermesiyle gözler yeni Kabineye çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ettikten sonra kabine gelişmeleri de açıklanacak. Peki, yeni kabine ne zaman kurulacak? İşte konuya ilişkin detaylar...