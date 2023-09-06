Yeni başlayan av sezonunda tezgahlar hamsiyle doldu
'Derya kuzusu' olarak nitelendirilen hamsi balığı, av sezonu başlamasıyla birlikte balıkçı tezgâhlardaki yerini aldı
Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, bu sezon palamutta umduğunu bulamayan balıkçıların, ağlarına hamsinin dolmasıyla yüzlerinin güldüğünü söyledi.
"HAMSİ BU SEZON BOLLAŞTI"
Balık sezonuna hamsi bereketiyle başladıklarını ifade eden Gündoğdu, "Bu sezon hamsinin hem boyu büyüdü hem de bollaştı. Palamut olmayınca balıkçılar hamsiye yöneldi." dedi.
"AŞIRI AVCILIK HAMSİYİ BİTİREBİLİR"
Hamsinin aşırı tutulmasıyla birlikte kısa sürede denizlerde tükenebileceğine işaret eden Gündoğdu, "Karadeniz'de tüm tekneler hamsinin peşinde. Aşırı avcılık hamsiyi bitirebilir." diye konuştu.
"BİR KİLO HAMSİYLE ÜÇ KİŞİ DOYABİLİYOR"
Sezon başında kilogramı 100 liradan satılan hamsinin fiyatının 60 liraya kadar düştüğüne işaret eden Gündoğdu, "Şu anda tezgahlarda hamsinin kilosu 80 liradan satılıyor. Fiyatlar çok normal. Her şeyin en ucuzu. Bir kilo hamsiyle üç kişi doyabiliyor. Balık protein yönünden çok zengin ve fiyat yönünden de çok uygun." ifadelerini kullandı.
Öte yandan tezgahlarda mezgitin kilogramı 60 lira, istavritin 100 lira, zargananın 120 lira, barbunyanın ise 150 liradan satılıyor.