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        Haberler Bilgi Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nerelidir, eski görevi neydi? Ali Çalgan hayatı ve kariyeri

        Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir? Ali Çalgan hayatı ve kariyeri

        Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişirken 12 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliğine getirildi. Bu kapsamda; daha önce Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Ali Çalgan, Çorum Valisi olarak atandı. Peki, yeni Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Ali Çalgan hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 10:43 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:43
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        Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir?
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        ALİ ÇALGAN KİMDİR?

        Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan, 1966 yılında Mersin’de doğdu. Ali Çalgan, Türkiye'de uzun yıllar mülki idare amiri olarak görev yapmış deneyimli bir bürokrattır.

        2023 yılında Gümüşhane Valiliği görevine atanmış ve daha önce Mülkiye Müfettişi olarak çalışmıştır.

        Ali Çalgan, Mülkiye Müfettişi olarak görev yapmaktaydı. 19 Eylül 2024 tarihli resmi gazete kararına göre, Çalgan Çorum Valisi olarak atandı.

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