Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir? Ali Çalgan hayatı ve kariyeri Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişirken 12 ilin valisi vali-mülkiye başmüfettişliğine getirildi. Bu kapsamda; daha önce Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Ali Çalgan, Çorum Valisi olarak atandı. Peki, yeni Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Ali Çalgan hayatı ve kariyeri...

Habertürk Giriş: 19.09.2024 - 10:43 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:43 facebook

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