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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yeni doğmuş bebeği terk ettiler

        Yeni doğmuş bebeği terk ettiler

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk bir evin merdivenine terk edilmiş olarak bulunan yeni doğmuş bebek, hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 22:41 Güncelleme: 23.02.2024 - 22:41
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        Yeni doğmuş bebeği terk ettiler
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        İHA'nın haberine göre, öğlen saatlerinde Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi’ndeki metruk evin merdivenlerindeki poşet içerisinde terk edilmiş bebek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Fotoğraf: İHA

        Metruk evden alınan erkek bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf: İHA

        Polis ekipleri, bebeği oraya bırakan kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Bebeğin mahalleliler tarafından bulunma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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