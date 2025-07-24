Yeni düzenlemeye aile hekimleri ne diyor?

Yürürlüğe giren yeni aile hekimliği düzenlemesiyle ilgili Birlik ve Dayanışma Sendikası’ndan açıklama geldi. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Biz artık hem aile hekimlerimiz için hem de hastalarımızın sağlığı için gerekli olan kalıcı çözümlerin gerçekleşmesini bekliyoruz.

1. Emekliliğe yansıyan tek ücret

2. Yeni ASM’ler

3. Sağlıkta şiddet yasası

4. Ücret kesintisi olmadan izin hakkı

Bunlar gerçekleştiğinde Aile Hekimliği’nde yeni dönemden bahsedebiliriz.

* Sözleşmeli Aile Hekimliği uygulamasındaki düzenlemenin gerekçesi Aile Hekimliği’nde uzman sayısının 2035 yılına kadar artırılması olarak belirtilmiş. Ancak uzmanlık sınav kadrolarına baktığımız zaman her yıl 3000’in üzerinde hekim TUS ile Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimine başlıyor. Bugüne kadar bu uzmanlık eğitimi alanların Aile Hekimliği’nde çalışmasını kolaylaştırmak üzere bir çalışma yapılmadı. 2016-2021 arası 4500 Aile Hekimliği uzmanlık kadrosu açılmış durumda. 2022-2025 arası ise sayı artırılarak 7500 kadro açılmış. Yani sahada çalışan Aile Hekimliği uzman sayısını artırmak için yeni uzman yetiştirmeye değil var olan uzmanların Aile Hekimliği’negeçişini teşvik etmeye gerek var.