Show TV’de ekrana gelen Süreç Film imzalı Yeni Gelin’in 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizinin son bölümünde Kalender'in, Asiye’ye evlenme teklifi ederek herkesi şaşırtıyor. Peki, Yeni Gelin'in son bölümünde neler yaşandı? Yeni Gelin 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair tüm merak edilenler...

YENİ GELİN 60. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ekranlarında Cumartesi günleri reyting rekorları kıran dizinin 60. bölüm fragmanı yayınlandı.

YENİ GELİN 60. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

YENİ GELİN 59. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bella, Hazar’ın ameliyat olacağı fikrine daha fazla dayanamamış, fenalaşmıştır. Bella’nın bundan sonra çok dikkat etmesi gerekmektedir. Ama bu durum, Hazar’ı, kararından da tavrından da alıkoymaya yetmez. İki aşığın arasına buz dağları girmiştir. Ne Hazar geri adım atar, ne Bella bildiğinden geri kalır. Aralarında gerilim, gittikçe tırmanmaktadır. Bu durum Bella’yı fazlasıyla üzmektedir. Konakta aşk acısı çekenler sadece onlar değildir. Sevip de kavuşamamanın kitabını yazan Şirin- Baran ikilisi, yine ayrılıkla sınanmaktadır. İki aşığın arasına kara çalılar girmiştir. Yine birbirlerine hasret, yine vuslatı beklemektedirler. Ama Baran’ın artık bekleyecek sabrı kalmamıştır. Rapunzel gibi kuleye kapatılan sevgilisini kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Tabi ki Möhteber de buna engel olmak için herşeyi yapacaktır. Kazanan aşk mı, yoksa güç mü olacaktır?

Kalender’in adaylığını açıklamasıyla Bozok Konağı’nda da hareketli günler başlamıştır. Kalender’in tek amacı Möhteber’i ekarte etmektir. Bunun için elinden gelen herşeyi yapar. Ne yapıp edip Möhteber’den bir adım öne geçmeye çalışır. Ama gözünden kaçan “küçük” bir detay yüzünden bunu yapamaz. Kalender, bu detayı fark mı edecektir, yoksa Möhteber’den hep bir adım geride kalmaya devam mı edecektir?

Bozok Konağı, birden fazla kırık kalbe ev sahipliği etmektedir. Hazar, Baran, Kağan… Hepsi kalbi (ve kafası) kırık bir haldedir. Kağan, bunu onarmanın kendince yollarını bulmuştur, Baran’ın da teslim olmaya niyeti yoktur. Ama Hazar’ın ne yapacağı herkeste bir soru işaretidir.

YENİ GELİN OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ