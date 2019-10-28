Kamu konutlarının tamamı da taşındı

Bulut Kutlu'nun haberine göre, Ilısu Baraj Gölü'nün altında kalacak antik kent Hasankeyf ilçesinin sakinleri, TOKİ tarafından yaptırılan 750 modern konuta 400 aile taşındı.

12.3 milyar TL yatırım bedelliyle Atatürk Barajı'ndan sonra gövde hacmi bakımında Türkiye’nin ikinci büyüğü olan Ilısu Barajı su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla birlikte sular altında kalacak alanlarda da tahliye çalışmalarında artık sona gelindi.

Bu kapsamda Hasankeyf'in tarihi ve kültürel varlıklarıyla 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim alanına taşınması için çalışmalar sonlandı. Hasankeyf’in sular altında kalacak olmasından dolayı Hasankeyfler için tek katlı 750 konut ve 45 iş yeri yapıldı. 160 metre kare kapalı alan toplamında 500 metre kare olan evlerin çatısı da yöre halkına göre yapıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı: “Kamu konutlarının tamamı taşındı. Kaymakamlığı, belediye başkanlığı, jandarma müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, PTT’si, müftülüğü ve okulların tamamı artık şu anda yeni Hasankeyf’te devam ediyor. Konutlarda taşınmaya devam ediyor. Şu anda bizim kamyonlarımızla taşıdığımız konut sayısı 230 yine kendi imkanlarıyla taşınan konutlar var, lojmanlarda oturanlar var. Şu anda Hasankeyf’te oturan aile sayısı 400’ün üzerinde. Konutlarımız 160 metrekare 500 metrekare oturmuş hepsinin en az 500 metrekare arsası var. Sosyal hayata uygun teras katı var. Yöreye uygun 160 metrekare villa tarzında evlerimiz şu anda oturuma hazır ve taşımada büyük ölçüde gerçekleşti. Bir buçuk ay içinde taşınmanın tamamının gerçekleşmesini hedefliyoruz. Konutlarda içme suyuyla alakalı sıkıntılarımız vardı onların hepsi giderildi.

Şu anda Hasankeyf’te içme suyuyla ilgili bir sıkıntımız yok. Yolların asfaltlanması tamamlandı. Vatandaşın bahçe düzenlenmeleri devam ediyor, bununla ilgili etrafa atılan atıkları biz temizliyoruz. Bazı binalarda eksiklik var. 100’e yakın binada bunlarda hızla gideriliyor.10-15 gün içinde binalarımızın tamamı bitmiş ve kullanılabilir hale getirilmiş olacak. Yeni Hasankeyf’te İlk etapta 118 tane katlı bina yapıldı. Bunlar şu anda olarak kullanılmakta ve tamamı dolu. Bunun dışında 710 tane konut yapıldı ve 698 tane hak sahibi vardı bunların tamamına konutları teslim edildi. Yine ilave olarak 45 tane konut daha yapıldı.750 tane tek katlı konut 118 tanede çok katlı bina olmak üzere tamamlama aşamasındayız. Yeni Hasankeyf’teki esnaflarımız için ticaret merkezi ve iş hanı olarak yapılan binada 98 tane iş yeri tamamlandı, anahtarlar teslim edildi. 11 tane iş yerinin olduğu bina yine belediyeye teslim edildi. Bunu yanında mahalle aralarında ve küçük sanayi sitesinde olmak üzere 45 tane iş yerinin inşaatı da son aşamaya getirildi. Bunların içinde taşına vatandaşlarımızda oldu bir ay içinde vatandaşlarımızın tamamının taşınmasını bekliyoruz” dedi.