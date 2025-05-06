TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda Hâkimler ve Savcılar Kurulu seçimi için toplandı. Toplantı öncesinde AK Parti ve CHP arasında anlaşma sağlanmıştı. Buna göre; Meclis Genel Kurulu’nda seçilecek 5 üyeden 3’ünün AK Parti, 1’nin MHP, 1’nin ise CHP kontenjanından olması kararlaştırıldı. Ancak; toplantıya saatler kala CHP, 5 HSK üyeliğinden 2’sinin kendilerine verilmesini isteyince uzlaşı bozuldu. 101 isim için oylama yapıldı.

Seçimlerin 1'inci turunda sonuç çıkmayınca 2'inci tura geçildi. 2'inci turda CHP usul tartışması açtı. CHP'li komisyon üyeleri, seçimde iç tüzük ve anayasa ihlali olduğunu belirterek seçimden çekildi. CHP ile birlikte

Yeni Yol Grubu da seçimi terk etti. CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne gideceği öğrenildi.

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GENEL KURUL BELİRLENDİ

Karma Komisyonda daha sonra 5’te 3 çoğunlukla 15 üye belirlendi. 15 isimden 5’i Meclis Genel Kurulu’nda yeni HSK üyesi olarak belirlenecek. Bu isimlerden 3’ü Yargıtay, 1’i Danıştay, 1’i ise avukat ya da akademisyen kontenjanından seçilecek.

İŞTE 15 İSİM

Karma Komisyonda belirlenen 15 isim şöyle;

Yargıtay kontenjanı adayları;

1. Üyelik; Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner, Mustafa Yapıcı