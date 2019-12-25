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Yeni kimlik randevusu nasıl, nereden alınır?

Kimlik randevusu, yeni çipli kimlik almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kimlik yenileme nasıl yapılır? Kimlik yenileme için son tarih ne zaman? İşte yeni kimlik hakkında merak edilenler...

Yeni kimlik

Kimlik randevusu nasıl alınır? sorusu kimliğini değiştirmek isteyenlerin gündeminde. Yeni yıla sayılı gün kala eski kimliklerini yeni çipli kimlik ile değiştirmek için öncelikli olarak nüfus müdürlüğünden randevu alınmalı. Kimlik randevusu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

KİMLİK RANDEVU EKRANI

Kimliğini değiştirmek isteyen vatandaşların öncelikle www.randevu.nvi.gov.tr adresine girerek kendilerine en yakın nüfus müdürlüğünden randevu alması gerekiyor. Kimlik yenileme ücretini de sanal pos veya anlaşmalı bankalar üzerinden yatırılması gerekiyor.

KİMLİK RANDEVUSU İÇİN TIKLAYIN

Daha sonra yeni kimlikte kullanılmak üzere son 3 ay içerisinde çekilmiş biometrik fotoğraf ile birlikte randevuya gidilmeli. 15 yaşını doldurmuş kişiler Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda parmak izi alındığı için nüfus müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekiyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeni kimlikler posta ile verilen adreslere gönderiliyor.

15 yaşını doldurmuş kişiler Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda parmak izi işlemleri için nüfus müdürlüğünde hazır bulunmak zorundadır.

ALO 199 KİMLİK RANDEVU HATTI

İnternet portalı üzerinden kimlik randevusu alamayan vatandaşlar ALO 199 çağrı merkezini arayarak da kimlik randevusu alabilir.
ALO 199 çağrı merkezini arayarak da kimlik randevusu alabilir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI NEDİR?

Kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve aile kütüğüne kayıtlı bulunduğunu gösteren, elektronik sistemler aracılığı ile kimlik tespit ve kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kişiye özgü veriler ile biyometrik fotoğraftan oluşan, vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelere gerçekleştirilecek seyahatlerde seyahat belgesi olarak da kullanılan kimlik kartıdır.

 

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