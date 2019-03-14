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Mona Lisa tablosunun yaratıcısı olan Leonardo da Vinci'nin 500'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikleri kamuoyuna açıklayan İtalya Başbakanı Matteo Salvini, "Mona Lisa'yı geri alma konusunda Fransız büyükelçiyle çalıştığımızı duyurmak isterim. Onu yakından görmek isteyen herkes için çok daha uygun olacaktır" dedi.
"YENİ KRİZE GEREK YOK"
Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre daha sonra ciddi olmadığını belirten İtalya Başbakanı Salvini, "Şaka bir yana, açıkçası daha fazla uluslararası krize ihtiyacımız yok" diye devam etti. İtalya'nın en fazla turist çeken ve rönesansın izlerini taşıyan kent olan Floransa'da doğan ancak Fransa'da yaşamını yitiren Leonardo da Vinci'nin ünlü tablolarından olan Mona Lisa, Paris'te Louvre Müzesi'nde sergileniyor.
KRİZ, HAZİRANDAN BU YANA SÜRÜYOR
Salvini'nin bu çıkışı İtalya ve Fransa arasındaki diplomatik gerilimin yükseldiği bir döneme denk geldi. Kriz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un haziran ayında, isim vermeden İtalya hükümetini hedef alarak, "Avrupa'da popülist siyaset yapanları cüzzamlı gibi yayılırken görüyorsunuz, Avrupa'nın her yerinde biraz varlar. Tekrar ortaya çıkmalarının imkânsız olarak görüldüğü ülkelerde bile" demesiyle başlamıştı.
İTALYA'DAN SARI YELEKLİLER RÖVANŞI
Tarihsel olaylara ilişkin siyasi açıklamalar, göçmen meselesi, içişlerine karışma gibi pek çok konuda sorun yaşayan iki ülke karşılıklı olarak elçilerini de çağırmıştı. İtalyan siyasiler, Paris'e giderek hükümet karşıtı protesto gerçekleştiren sarı yeleklilerle görüşerek Fransa'ya meydan okumuştu.
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