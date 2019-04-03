Ford'un kompakt SUV'u Kuga'nın, üçüncü nesli gün yüzüne çıktı. Genel hatları ile Focus'a yakın duran Kuga, bu durumu kokpitinde de devam ettiriyor. İki modelin benzerliği aracın teknik altyapısında da devam ediyor. Zira, Kuga da Focus gibi C2 platformunda yükseliyor.

Aracın yeni platform sayesinde 90 kg hafiflediği bildirilirken, hem bagaj hem de yaşam alanı hacminde artış kaydedilmiş durumda. Öyle ki, bagaj hacmi 523 litreye çıkan Kuga'nın, aks mesafesi de 20 mm arttı.

Kuga'nın yeni neslinde boyu 89 mm artarken, aracın yerini aldığı model göre 44 mm daha geniş olduğu aktarıldı.

Kuga'da yeni trendlere uygun olarak hibrit bir seçeneğin de sunulacağını açıklanırken, aracın Titanium, ST-Line ve Vignale olmak üzere üç farklı donanım seçeneği ile satılacağı bilgisi verildi.

Hibrit versiyonların yanı sıra, 2 litre dizel, 1.5 litre dizel ve 1.5 benzinli motor seçenekleri sunulacak. Tüm motor seçenekleri 8 ileri otomatik şanzıman ile alınabilecek.