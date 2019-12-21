Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 16. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 6. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 72. dakikada Umar Aminu kaydetti. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 20 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 23 puanda kaldı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Yeni Malatyasporlu Robin Yalçın, takım arkadaşı Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina'nın yoğun bakımda olan ve hayatı tehlikesi bulunan oğluna destek olmak için, Mina'nın 44 numaralı üzerinde "Mina ve Dariu" yazan formayı elinde tutarak, sahaya çıktı.