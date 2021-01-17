Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Konuk ekip 30. dakikada Milan Skoda'nın penaltıdan attığı golle 1-0 geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda ise Malatya fırtınası vardı... 46 ve 50. dakikalarda sahneye çıkan Kubilay Kanatsızkuş, Yeni Malatyaspor'u 2-1 öne geçiren isim oldu. 61. dakikada Umut Bulut farkı 2'ye çıkardı. 74. dakikada Mustafa Eskihellaç attığı harika golle maçın sonucunu ilan etti: 4-1.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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