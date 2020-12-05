Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Son iki maçında sadece bir puan alabilen turuncu-lacivertli takım, haftaya 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi ve 14 puanla 9. sırada giriyor. Bu sezon 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Yeni Malatyaspor ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.
YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR
STAT: Yeni Malatya Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Cheabake, Semih, Wallace, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Tetteh, Kubilay, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Leipzig maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Boli Bolingoli Mbombo, Yeni Malatyaspor'a karşı takımındaki yerini alamayacak.
SKRTEL CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.
Deneyimli futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 12. haftada sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
YORUMLAR