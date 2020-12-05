Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Son iki maçında sadece bir puan alabilen turuncu-lacivertli takım, haftaya 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi ve 14 puanla 9. sırada giriyor. Bu sezon 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Yeni Malatyaspor ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR

STAT: Yeni Malatya Stadı

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Cheabake, Semih, Wallace, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Tetteh, Kubilay, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Leipzig maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Boli Bolingoli Mbombo, Yeni Malatyaspor'a karşı takımındaki yerini alamayacak.

SKRTEL CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 12. haftada sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.