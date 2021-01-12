Galatasaray, Yeni Malatyaspor'la Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda karşı karşıya geliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY

SAAT: 20.45

HAKEM: Özgür Yankaya

STAT: Yeni Malatya

YAYIN: ATV

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Wallace, Hadebe, Semih, Chebake, Zeki Yavru, Fofana, Youssouf Ndayishimiye, Umut Bulut, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş

YEDEKLER: Abdulsamed, Erkan, Murat, Bülent, Zuqui, Ahmed, Olcay, Lukoki, Mustafa Eskihellaç, Topalli

TEKNİKDİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Emre Akbaba, Diagne

YEDEKLER: Okan, Şener, Etebo, Oğulcan, Kerem, Ömer, Emre Taşdemir, Emin, Ozornwafor, Sekidika

TEKNİKDİREKTÖR: Fatih Terim

Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Yeni Malatyaspor ise 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Etimesgut Belediyespor ve 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almıyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası sonrası tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui maçta görev yapamayacak.

YENİ MALATYASPOR'DA TETTEH VE ACQUAH ŞOKU

Yeni Malatyaspor'da sakatlığı bulunan Benjamin Tetteh'in 1-3 hafta, Afriyie Acquah'ın ise 2-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Benjamin Tetteh'in durumuyla ilgili "Kayserispor müsabakasında arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Tetteh'in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda adale zorlanması tespit edilmiş olup tahmini olarak 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp doktoru Hakan Ayaz, Kayserispor maçında dizine darbe alan Afriyie Acquah'ın da yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda iç yan bağlarında 1. derece zorlanma ve dizinde ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlanan futbolcunun 2-4 hafta arası sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğünü kaydetti.