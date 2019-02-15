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Haberler > Futbol > Son dakika! Yeni MHK Başkanı belli oldu! MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı. MHK'nin yeni üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor: Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi, Ferhat Gündoğdu, Nihat Mızrak ve Hamza Mısır.

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