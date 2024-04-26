Yeni müfredat açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yeni müfredat nasıl olacak?
Yeni müfredatın detayları için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağının bugün öğleden sonra kamuoyuyla paylaşılmak üzere askıya çıkarılacağını bildirdi. Bu bağlamda gözler "Yeni müfredat açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 yeni müfredat maddeleri ve içeriği hakkında güncel bilgiler...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat değişikliğini bugün açıklayacağını belirtti. Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli şekilde uygulanacağını da söyledi. Peki, yeni müfredat açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Yeni müfredat nasıl olacak? İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...
YENİ MÜFREDAT AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat henüz açıklanmadı. Yeni müfredatın detaylarının Bakan Tekin tarafından bugün öğleden sonra kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimize eklenecek.
YENİ MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NASIL OLACAK?
Bakan Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli şekilde uygulanacağını bildirdi.
Kapsamlı bir revizyon olan yeni müfredatın eğitim ve öğretim kademelerinin tamamında ve tüm sınıf düzeylerine geçilmesi halinde farklı mağduriyetlerin ortaya çıkmasını istemediklerini ifade eden Tekin, "Hazırladığımız program, her kademenin birinci sınıfında uygulanacak. 4 sınıf düzeyi olan okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda önümüzdeki eylül ayından itibaren yeni programımızı uygulamaya başlamış olacağız." açıklamasını yaptı.
Kademeli geçişin yapılacağı sınıflarla ilgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının bu yıl ders kitabı başvurusu kabul etmediğini bildiren Tekin, "Bu sınıfların kitaplarını doğrudan ilgili genel müdürlükler yazıyor. Yani bu eylül ayından itibaren başlattığımız bir sürecin doğal geldiği nokta." ifadesini kullandı.
SAATLERDE AZALMA OLMAYACAK!
Aylık rutin öğretmenler odası buluşmalarında, müfredatı yetiştirebilmek için haftalık ders saatlerinin artırılması gerektiği yönünde görüşler aldığını belirten Tekin, "Bunları üst üste koyduğumuz zaman da ortalama 60-70 saat haftalık ders yükü olması gerekiyor. Şimdi bu mümkün olmadığına göre yapılması gereken şey belli. Biz bu anlamda müfredatımızı, programlarımızı ciddi bir seyreltme sürecine de tabi tuttuk. Tekrarlanan bilgilerin çıkartılması, aynı konuları 12 yıllık zorunlu eğitim içerisinde 3-4 defa veya daha fazla tekrarlamanın çok bir anlamı yok. İkincisi çocuklarımızın akademik yetkinliklerinin veya akademik pozisyonlarının üstünde almakta zorlanabilecekleri bilgileri çocuklarımızla paylaşmanın da bir anlamı yok. O da gereksiz bir hale geliyor. Bütün bunları göz önünde bulundurarak müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içerisine girdik." ifadelerini kullandı.
Yeni müfredatla haftalık ders saatlerinde azalma olmayacağını belirten Tekin, "Şimdilik sadece programlarımızı bilgi edinmeden çok edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilecek şekilde revize etmeye odaklandık." dedi.