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        Haberler Magazin Yeni papa, dünyaca ünlü isimlerle akraba çıktı

        Yeni papa, dünyaca ünlü isimlerle akraba çıktı

        Harvard Üniversitesi'nin araştırmasına göre, Papa 14. Leo'nun soyu, İspanyol soylularına kadar uzanıyor. Araştırma ayrıca, Papa'nın Hillary Clinton, Justin Trudeau ve Madonna gibi dünyaca ünlü isimlerle de akraba olduğunu ortaya çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 23:08 Güncelleme: 14.06.2025 - 23:11
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        Yeni papa, ünlülerle akraba çıktı
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        Yapılan yeni bir araştırmayla ABD'den çıkan ilk papa olan Papa 14. Leo'nun dünya çapında tanınmış isimlerle akraba olduğunu ortaya çıktı.

        Harvard Üniversitesi'nden Prof. Henry Louis Gates Jr.’ın yürüttüğü 'Finding Your Roots' (Köklerini Bulmak) adlı belgesel dizisi kapsamında yapılan araştırmada, Papa 14. Leo’nun; Hillary Clinton, Justin Trudeau, Madonna, Justin Bieber ve Angelina Jolie gibi ünlü isimlerle uzaktan akraba olduğu tespit edildi.

        1500'LÜ YILLARA KADAR TAKİP EDİLDİ

        Prof. Henry Louis Gates Jr.’un ekibi, American Ancestors kuruluşuyla Miami Küba Soybilim Kulübü’nün desteğiyle Papa 14. Leo’nun soyunu 1500’lü yıllara, İspanya’ya kadar takip etmeyi başardı.

        Papa 14. Leo’nun anne tarafından atalarının dördü, İspanyol soylular sınıfına ait 'Hidalgo' ünvanını taşıyor, ailesinde savaşçılar da bulunuyordu. Örneğin Diego de Arana Valladar, 17'nci yüzyılda Portekiz’in kolonilerini Hollandalı korsanlara karşı savunmuştu.

        Papa 14. Leo'nun Sicilyalı büyükbabası Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano Alito’nun ise müzik eğitmeni olduğu ve ABD’ye göç ettikten sonra Illinois’te karısı tarafından aldatıldığı gerekçesiyle gazetelere yansıyan bir skandala karıştığı öğrenildi. Hatta Alito'nun bir dönem rahip olmayı düşündüğü, ancak sonrasında bu yoldan vazgeçtiği belirtiliyor.

        SİYAHİ AKRABALARI DA VAR

        Papa 14. Leo'nun soy ağacında dikkat çeken başka detaylar da var. Araştırmaya göre papanın en az 17 siyahi ABD kökenli atası bulunuyor.

        Soy kökeni dağılımına bakıldığında Papa 14. Leo'nun atalarının büyük çoğunluğu Fransız (40 kişi), ardından İtalyan (24), ABD'li (22) ve İspanyol (21) olarak sıralanıyor.

        ABD'li ünlü şarkıcı Madonna da Papa 14. Leo ile akraba çıkan ünlüler arasında bulunuyor.

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