Yeni papa, dünyaca ünlü isimlerle akraba çıktı

Yapılan yeni bir araştırmayla ABD'den çıkan ilk papa olan Papa 14. Leo'nun dünya çapında tanınmış isimlerle akraba olduğunu ortaya çıktı.

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Henry Louis Gates Jr.’ın yürüttüğü 'Finding Your Roots' (Köklerini Bulmak) adlı belgesel dizisi kapsamında yapılan araştırmada, Papa 14. Leo’nun; Hillary Clinton, Justin Trudeau, Madonna, Justin Bieber ve Angelina Jolie gibi ünlü isimlerle uzaktan akraba olduğu tespit edildi.

1500'LÜ YILLARA KADAR TAKİP EDİLDİ Prof. Henry Louis Gates Jr.’un ekibi, American Ancestors kuruluşuyla Miami Küba Soybilim Kulübü’nün desteğiyle Papa 14. Leo’nun soyunu 1500’lü yıllara, İspanya’ya kadar takip etmeyi başardı.

Papa 14. Leo’nun anne tarafından atalarının dördü, İspanyol soylular sınıfına ait 'Hidalgo' ünvanını taşıyor, ailesinde savaşçılar da bulunuyordu. Örneğin Diego de Arana Valladar, 17'nci yüzyılda Portekiz’in kolonilerini Hollandalı korsanlara karşı savunmuştu.

Papa 14. Leo'nun Sicilyalı büyükbabası Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano Alito’nun ise müzik eğitmeni olduğu ve ABD’ye göç ettikten sonra Illinois’te karısı tarafından aldatıldığı gerekçesiyle gazetelere yansıyan bir skandala karıştığı öğrenildi. Hatta Alito'nun bir dönem rahip olmayı düşündüğü, ancak sonrasında bu yoldan vazgeçtiği belirtiliyor.

SİYAHİ AKRABALARI DA VAR Papa 14. Leo'nun soy ağacında dikkat çeken başka detaylar da var. Araştırmaya göre papanın en az 17 siyahi ABD kökenli atası bulunuyor.

Soy kökeni dağılımına bakıldığında Papa 14. Leo'nun atalarının büyük çoğunluğu Fransız (40 kişi), ardından İtalyan (24), ABD'li (22) ve İspanyol (21) olarak sıralanıyor.