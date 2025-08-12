Sylvester Stallone'un ikonik kaslı askeri canlandırdığı ve onunla hatırlanan ünlü 'Rambo' filmi yeniden çekiliyor. Filmde baş karakteri kimin oynayacağı belli oldu.

29 yaşındaki Noah Centineo, 'Black Adam' filmi ile 'To All the Boys I Loved Before' ve 'The Recruit' dizilerindeki başarılı performansının ardından, 'John Rambo'yu canlandıracak.

Film, Vietnam Savaşı sırasında genç John Rambo'nun hikâyesini konu alacak. 'Sisu'nun yönetmeni Jalmari Helander'in yönetmen koltuğuna oturacağı filmi, senaryo ikilisi Rory Haines ile Sohrab Noshirvani kaleme aldı. Çekimlerin 2026 başlarında Tayland'da başlaması bekleniyor.

1982'de vizyona giren ilk Rambo filmi 'First Blood', yapılan eleştirilere rağmen büyük bir ticari başarı elde etti. Bu başarı; 'Rambo: First Blood Part II' (1985), 'Rambo III' (1988), 'Rambo' (2008) ve 'Rambo: Last Blood' (2019) olmak üzere filmi seri haline gelmesine olanak sağladı.

Filmin orijinal kahramanı Sylvester Stallone'un projeden haberdar olsa da projeye dâhil olmadığı öğrenildi. Üstelik yeni başrol Noah Centineo da Stallone'un ilk tercih ettiği kişi değil.

Geçen yıl Jimmy Fallon'ın 'The Tonight Show' programında yaptığı samimi sohbette Stallone, en son 'Barbie'de rol alan ünlü yıldız Ryan Gosling'in Rambo'yu canlandırmasını istediğini açıklamıştı.