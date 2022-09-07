Yeni Türkü 'World Akustik' sahnesinde

Yapı Kredi bomontiada’nın, Yapı Kredi World’ün sponsorluğunda düzenlediği World Akustik konser serisi, şarkılarıyla yediden yetmişe tüm dinleyicilerin gönlünde taht kuran “Yeni Türkü” konseri ile sona eriyor.

16 Eylül Cuma akşamı Yapı Kredi bomontiada Avlu’da gerçekleşecek konserde Derya Köroğlu, Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgi’den oluşan Yeni Türkü, eski ve yeni şarkılarıyla müzikseverlerle buluşacak.

40 yılı aşkın süredir üretmeye devam eden, zaman içinde grubun üyeleri değişse de Derya Köroğlu öncülüğünde müzik hayatına devam eden Yeni Türkü, bir dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Süper Baba müzikleri de dâhil olmak üzere bugüne kadar toplam 18 albüm yayımladı. Grubun en sevilen şarkılarını 22 farklı sanatçının yorumladığı ve sevilen gruba saygı niteliğindeki “Zamansız” albümü ise 2022 yılı başında dijital platformlarda yerini aldı.

Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” serisi konserlerine katılım ücretsizdir.