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        Haberler Ekonomi Kripto Para "Yeni yasa Türkiye'nin rolünü güçlendirecek" - Kripto Para Haberleri

        "Yeni yasa Türkiye'nin rolünü güçlendirecek"

        Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Türkiye'nin kripto benimseme oranının son üç yılda yüzde 16'dan yüzde 40'a yükseldiğini ve ülkenin küresel kripto pazarında önemli bir konuma geldiğini vurguladı. Dönmez, yakın zamanda onaylanan kripto varlık yasasının Türkiye'yi kriptoya özel düzenlemeleri olan en büyük pazarlardan biri haline getirdiğini ve Binance TR'nin bu düzenlemelere tam uyum sağlamaya odaklandığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 10:04 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:04
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        "Yeni yasa Türkiye'nin rolünü güçlendirecek"
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        Binance TR, kripto varlık ve Web3 ekosistemini Çeşme'de düzenlediği "Binance TR Süper Buluşması"nda bir araya getirdi.

        Etkinlikte söz alan Binance TR CEO'su Mücahit Dönmez konuşmasında Türkiye'nin kripto benimseme oranlarındaki etkileyici artışa dikkat çekerken, "Son üç yılda, Türkiye'de kripto benimseme oranı yüzde 16'dan yüzde 40'a yükseldi. Bu oran, Türkiye'yi küresel olarak işlem hacmi açısından dördüncü, kripto benimsemesi açısından on ikinci sıraya taşıdı" dedi.

        Binance TR olarak amaçlarının sadece bir kripto borsası olmak değil, aynı zamanda Türkiye'nin dijital geleceğini şekillendiren bir oyuncu olmak olduğunu vurgulayan Dönmez, "Kullanıcı odaklı ürün ve hizmetler aracılığıyla kriptoyu Türkiye'deki herkes için erişilebilir kılmak ve Web3 dünyasına açılan bir kapı görevi görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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        Mücahit Dönmez, Türkiye'de yakın zamanda hayata geçen ve kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la ilgili görüşlerini de paylaştı. Kripto varlık yasa tasarısının mecliste onaylanmasıyla, Türkiye kriptoya özel düzenlemeleri olan işlem hacmi bakımından en büyük pazarlardan biri haline geldiğini vurgulayan Dönmez, “Bu yasal onay, Türk pazarındaki tüm aktörler için önemli bir kilometre taşıdır" dedi.

        "GÜVENİLİRLİĞİ ARTIRACAK"

        Dönmez, düzenlemelerin sektöre etkisini şu sözlerle değerlendirdi:

        "Bu kapsamlı düzenleme ile birlikte tüm kripto varlık hizmet sağlayıcıları Türkiye'deki operasyonlarını sürdürmek için bir lisanslama sürecine tabi olacaklar. Devletin düzenleyici otoritelerinden alınan lisans, bu alanda faaliyet gösteren kripto varlık platformlarının yasal bir zemine oturmasını sağlayarak onların güvenilirliğini artıracaktır. Binance TR olarak, piyasayı etkili bir şekilde yönetmek ve küresel bir standart oluşturmak için açık ve kapsamlı düzenlemeleri güçlü bir şekilde destekliyoruz. Türkiye'de yaklaşan düzenleyici değişikliklere hazırlanırken, tüm gerekliliklere tam uyum sağlamaya odaklıyız."

        "HEYECAN VERİCİ YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI"

        Etkinlikte söz olan Binance Global Pazarlama Başkanı Rachel Conlan ise hayata yeni geçen kripto varlıklara ilişkin yasayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, yasayla birlikte sektörde heyecan verici yeni bir dönem başladığını ifade etti.

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        Yakın zamanda Binance tarafında yapılan araştırmaya da değinen Rachel Conlan şunları söyledi:

        “Türk kullanıcılarının yeni teknolojilere açıklığı, yüksek benimseme oranlarını ve dinamik bir yatırım ortamını besliyor. Yakın zamanda yapılan bir Binance Research anketi, Türk yatırımcılarının yaklaşık %40'ının kriptoya yatırım yapma nedeninin, karlılık ve izleme kolaylığının ardından, blockchain teknolojisinin yüksek potansiyeli olduğunu ortaya koydu.”

        Conlan, kripto adaptasyonunun global trendlerine değinerek, "Binance'in son iki yılda 100 milyondan 200 milyon kullanıcıya ulaşması, dijital varlıkların ve blockchain teknolojisinin benimsenmesindeki hızı gösteriyor. Bu, kripto varlık biriminin 'erken benimseyenler'den 'erken çoğunluk' aşamasına geçtiğinin bir işareti. Bununla birlikte kripto varlıklarının günlük yaşamlarımızda giderek artan yeri ve kullanımlarına rağmen küresel pazar penetrasyon oranı yalnızca %6,8. Bu da bize bu sektörde hala önemli bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

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