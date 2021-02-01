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Yeni yasaklar gelecek mi? - Kısıtlamalar kalkacak mı? - Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor...

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımız, koronavirüs önlemlerinin azaltılacağını mı yoksa artıralacağını mı merak ediyor. İşte konuyla ilgili son durum...

Yeni yasaklar gelecek mi? - Kısıtlamalar kalkacak mı? - Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor...

Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlamalar kalkacak mı? Korona virüsü vaka sayılarında son günlerde tekrar yaşanan artış ve 17 ilimizde mutant virüsün görülmesiyle birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, kısıtlamalar kalkacak mı, yeni yasaklar gelecek mi? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklama...

YASAKLAR KALKACAK MI?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona vaka sayılarında son bir haftada görülen artışa dikkat çekip, kısıtlamalara sıkı sıkıya uyulması gerektiğini söyledi.

"Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. " diyen koca, yasakların kaldırılmasıyla ilgili sürece şimdilik tüm kapıları kapattı.

İşte, Bakan Koca'nın açıklaması:

Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı. 5-7 bin arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir. Dünyada da artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır.

Mücadelenin bu döneminde kalabalık ve kapalı ortamlarda bir araya gelmek, yaklaştığımız mutlu günleri görme hedefinden bizi uzaklaştırabilir. Bu konuda vatandaşlarımızı azami derecede kısıtlama ve tedbirlere uymaya davet ediyorum.

Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir ve temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Salgının tüm dünyaya bir kişiden yayıldığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Salgın süresince zorlu bir mücadele verdik ve tüm milletimiz çok yoruldu. Bu emeklerin karşılığını almaya çok yaklaştığımız ortadadır.

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