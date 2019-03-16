Yeni Zelanda'da 2 camiye saldırı: Baş zanlı Brenton Tarrant mahkemeye çıkarıldı, cinayetle suçlandı

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma günü 49 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarının baş zanlısı Brenton Tarrant yargıç karşısına çıktı. 28 yaşındaki Avustralyalı Tarrant cinayetle suçlandı.
Elleri kelepçeli bir şekilde mahkeme salonuna getirilen Tarrant'a başka suçlamalar da yöneltilmesi bekleniyor.
Tarrant, 5 Nisan'da yeniden mahkeme önüne çıkacak.
İki camiye düzenlenen saldırılarla ilgili olarak Tarrant dışında iki kişi daha gözaltında. Bu kişilerin sabıka kaydı olmadığı açıklandı.
El Nur Camii'nde yerel saatle 13:40'ta silahlı. bir kişi aracını caminin giriş kapısına sürmüş, içeri girerek Cuma namazı için toplananlara ateş açmıştı. Bu dakikaları başına yerleştirdiği bir kameradan görüntüleyen saldırgan, adının Brenton Tarrant olduğunu söylemişti.
Saldırgan daha sonra çevredeki kadınlara ve çocuklara da ateş açarken görülüyordu.
Saldırılarda yaşamını yitirenlerden sadece birinin adı kamuoyuna açıklandı. Bu kişi, 1980'li yıllarda Afghanistan'dan Yeni Zelanda'ya göç eden 71 yaşındaki Daoud Nabi.
Şu ana kadar vatandaşlarının saldırılarda hayatını kaybettiğini açıklayan diğer ülkeler Bangladeş, Hindistan ve Endonezya.
Saldırılarda yaralanan 48 kişi arasında, 2 ve 13 yaşlarında iki erkek çocuğu da var.
11 yaralının durumlarının ağır olduğu açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırılarda 3 Türk vatandaşının da yaralandığını açıklamıştı.
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Silah yasalarımız değişecek
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Tarrant'ın beş silahı olduğunu açıkladı.
Jacinda Ardern, Tarant'ın silah ruhsatı olduğunu, aracının silah dolu olmasının "saldırıyı sürdürme niyeti olduğunu gösterdiğini" söyledi. Ardern, "Silah yasalarımız değişecek" dedi.
Yeni Zelanda'da 16 yaşındaki bir kişi yasal olarak silah sahibi olabiliyor. Yarı otomatik silahlar içinse yaş sınırı var 18.
Tüm silah sahiplerinin lisans alması gerekiyor. Ancak kişisel silahların çoğu kayıtlı değil ve Yeni Zelanda dünyada bu uygulamanın nadir olduğu ülkelerden.
Cami saldırıları sonrası Christchurch kentinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Yeni Zelanda'daki tüm camilerse kapatıldı.
Ülkede son nüfus sayımına göre yaklaşık 4 milyon 250 bin kişi yaşıyor ve nüfusun yüzde 1,1 kadarı Müslüman.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.