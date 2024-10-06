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        Haberler Dünya Yeni Zelanda'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Dış Haberler

        Yeni Zelanda'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'un batısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 00:33 Güncelleme: 06.10.2024 - 00:47
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        Yeni Zelanda'da deprem
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        Yeni Zelanda jeolojik araştırmalar merkezi GeoNet'in açıklamasında, sarsıntının Wellington'un 25 kilometre batısında yerel saatle 05.08'de meydana geldiği kaydedildi.

        Açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin yerin 30 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

        Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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        #Yeni Zelanda
        #Deprem
        #haberler
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