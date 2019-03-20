Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 44 yaşındaki Suriyeli mülteci baba ve 15 yaşındaki oğlunun cenaze törenleri Linwood İslam Merkezi yakınlarındaki bir mezarlıkta gerçekleştirildi. Yüzlerce Müslüman Christchurch'teki Linwood İslam Merkezi yakınlarındaki mezarlıkta toplanarak dua etti.



"BÖYLE KARŞINIZDA DURMAMALIYDIM, YANINIZDA YATMALIYDIM"

El-Nur Camii'nde öldürülen Khaled Mustafa geçtiğimiz yıl Yeni Zelanda'ya ailesiyle birlikte mülteci olarak gelmişti. Khaled'in saldırıda yaralanan diğer oğlu 13 yaşındaki Zaid cenazeye tekerlekli sandalye ile katıldı. Zaid'in cenazede, "Böyle karşınızda durmamalıydım, yanınızda yatmalıydım" dediği öğrenildi.

Defin işlemleri cesetleri tanımlama süreci yüzünden ertelenmişti. Bugün daha fazla defin işlemlerini yapılacağı bildirildi.

İKİ DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde 15 Mart'ta iki camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için cuma günü ülke genelinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Ardern, Yeni Zelanda'da cuma günü terör saldırısının kurbanları için iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve kadınlardan Müslümanlarla dayanışma göstermeleri için başörtüsü takmalarının istendiğini bildirdi.

Terör saldırısının ardından dünya liderlerinin sosyal medya konusunda "topluca hareket etmesini" gerektiren meseleler olduğuna işaret eden Ardern, "sosyal medyada karşılaşılan bazı sorunların vaka bazında çözülemeyeceğini" kaydetti.

Yeni Zelanda Başbakanı, "Bu sadece Yeni Zelanda'nın meselesi değil. Gerçek şu ki sosyal medya platformları, şiddeti teşvik etmek ve yaymak için kullanıldı. Gereken şey, hepimizin bir cephede birleşmesi." ifadesini kullandı.

YENİ ZELANDA EMNİYET MÜDÜRÜ: BAŞKA BİR SALDIRIYA GİDERKEN DURDURDUK

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, Christchurch kentindeki iki camide ateş açarak 50 kişiyi öldüren teröristin başka bir saldırı daha planlamış olabileceğini belirtti.

Bush, yaptığı açıklamada, saldırıları düzenleyen teröristin, başka bir saldırıyı gerçekleştirmeye giderken güvenlik ekipleri tarafından yakalandığı ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Soruşturmanın devam etmesi nedeniyle daha fazla detay vermek istemediğini söyleyen Bush, teröristin yakalanmasıyla daha fazla can kaybının engellediğini vurguladı. Bush ayrıca soruşturmaya yardımcı olmak üzere Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yetkililerin Yeni Zelanda'ya geldiğini söyledi.

POLİS, HAYATINI KAYBEDENLERDEN 5'İNİN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Yeni Zelanda polisi geçen cuma düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerden 5'inin kimliğini açıkladı.

Bu 5 kişinin Nur Camisi'nde hayatını kaybedenler olduğunu belirten yetkililer, kimliği tespit edilenlerin Yeni Zelandalı 71 yaşındaki Hati Muhammed Davud Nabi, 63 yaşındaki Muhsin Muhammed el Harbi, 36 yaşındaki Cüneyd İsmail, 3 yaşındaki Mucaad İbrahim ve Ürdünlü 38 yaşındaki Kamil Mohd Kemal Kamil Derviş olduğunu belirtti.

Polis yetkilileri, hayatını kaybeden 50 kişiden 21'inin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini duyurdu.

İİT ÜLKELERİ İSTANBUL'DA TOPLANACAK

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı gündemiyle İstanbul'da bir araya gelecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, daha önce İstanbul'da 22 Mart'ta yapılması planlanan İİT İcra Komitesi toplantısına Yeni Zelanda'daki saldırının ardından tüm üye ülkeleri davet etti. Açık katılımlı hale getirilen toplantıya şu ana kadar İİT üyesi ülkelerin 20'ye yakını bakan düzeyinde katılımı teyit etti.

Toplantıya İİT üyelerinden İran, Libya, Endonezya, Pakistan, Afganistan, Sudan, Katar, Libya ve Somali gibi ülkeler dışişleri bakanı düzeyinde katılacak. Ayrıca birçok ülke de başka bakanları ya da özel temsilci ve büyükelçileriyle temsil edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Zirve Dönem Başkanı olarak İstanbul'daki toplantının katılımcılarına hitap etmesi öngörülüyor.

YENİ ZELANDA DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELECEK

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern basına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı Winston Peters’ın 50 Müslümanın hayatını kaybettiği Christchurch saldırısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

Ardern yaşananlar hakkında Erdoğan’ın doğru bir şekilde bilgilendirileceğini ifade ederek, "Başbakan yardımcımız Türkiye’de yapılan açıklamalar ile yüz yüze gelecek. O, olası yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacı ile yüz yüze görüşmek için Türkiye’ye gidecek" dedi.

SALDIRGANIN İSTANBUL'DA KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye saldırı düzenleyen ve 50 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın 2016 yılında İstanbul'a 6 ay arayla iki kez geldiği, Sultanahmet ve Aksaray'daki iki otelde kaldığı ortaya çıktı.

Tarrant'ın Türkiye ziyaretleri sırasında İstanbul'a da iki gez uğradığı öğrenildi. Zanlının ilk İstanbul ziyareti 17 Mart'ta 2016'da gerçekleşti. Sultanahmet'te bir otelde 3 gün kalan terörist, ardından ülkeden ayrıldığı belirlendi. Tarant'ın yaklaşık 6 ay sonra bu kez 6 Ekim 2016'da İstanbul'a gelerek Aksaray Abdullah Çavuş Sokak'ta bir otelde kaldığı kaydedildi. Her iki otelin güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 yıl geçmiş olması nedeniyle görüntülere ulaşamadı.