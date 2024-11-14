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        Haberler Dünya Yeni Zelanda’da tartışmalı yasa Haka dansı ile protesto edildi | Dış Haberler

        Yeni Zelanda’da Maori kökenli vekiller tartışmalı yasa tasarısını Haka dansı ile protesto etti

        Yeni Zelanda Parlamentosunda yer alan Maori üyeleri, İngilizler ile yerli Maoriler arasındaki 184 yıllık antlaşmayı yeniden yorumlayacak tartışmalı yasa tasarısının oylanmasını engellemek için "Haka dansı" ile protesto gösterisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 20:47 Güncelleme: 14.11.2024 - 20:47
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        Yeni Zelanda'da tartışmalı yasa Haka dansı ile protesto edildi
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        Yeni Zelanda basınındaki haberlere göre, parlamentoda yasa tasarısı için yapılacak oylama öncesi yerli haklarını savunan politikalarıyla bilinen Te Pati Maori Partisi üyeleri, protesto gösterisi düzenledi.

        Yasa tasarısına karşı çıkan milletvekillerinin Haka dansı yaparak oylamaya karşı çıkmasının ardından parlamento oturumu bir süreliğine askıya alındı. ACT New Zealand Partisi lideri David Seymour, tasarıya karşı çıkanların korku ve bölünmeyi "körüklemek" istediklerini söyledi.

        Tartışmalı yasa, Yeni Zelanda'nın 5,23 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan yerli Maori halkının haklarını zedeleyici olarak birçok Maori ve destekçisi tarafından eleştiriliyor.

        Koalisyon hükümetinin sunduğu "Antlaşma İlkeleri Yasası", İngiliz Kraliyeti ile Maori yerlilerinin liderleri arasında 1840'ta imzalanan Waitangi Antlaşması'nı "yeniden yorumladığı" gerekçesiyle Maorilerin tepkisini çekiyor.

        Yasa tasarısı, hükümetin Waitangi Antlaşması kapsamında yerli halkların haklarını tanıdığını ancak bu hakların yerli halklardan olmayan kişilerin haklarından farklılık göstermesi halinde bu konunun parlamentoda görüşülerek karara bağlanmasını öngörüyor.

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