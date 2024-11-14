Yeni Zelanda'da tartışmalı yasa Haka dansı ile protesto edildi

Yeni Zelanda’da Maori kökenli vekiller tartışmalı yasa tasarısını Haka dansı ile protesto etti Yeni Zelanda Parlamentosunda yer alan Maori üyeleri, İngilizler ile yerli Maoriler arasındaki 184 yıllık antlaşmayı yeniden yorumlayacak tartışmalı yasa tasarısının oylanmasını engellemek için "Haka dansı" ile protesto gösterisi düzenledi.

Anadolu Ajansı Giriş: 14.11.2024 - 20:47 Güncelleme: 14.11.2024 - 20:47 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL