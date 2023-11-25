Haberler Gündem Yeniden değerleme oranı belli oldu! 2024'te yurt dışı telefon, pasaport ve diğer harç ile cezalar ne kadar, kaç TL olacak?

Yeniden değerleme oranı belli oldu! 2024'te yurt dışı telefon, pasaport ve diğer harç ile cezalar ne kadar olacak? Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, 2023 için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezalarındaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak uygulanacak. Bu gelişmenin ardından "2024 yurt dışı telefon, pasaport ve harç ile cezalar ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte yeniden değerleme oranı ile 2024 vergi ve harçları... Habertürk Giriş: 25.11.2023 - 16:56 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:56 facebook

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2024'te vergi ve harçlar ne kadar olacak? Bu sorunun yanıtı, 2023 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasının ardından merak konusu oldu.2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti. 2023 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olmuştu. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Peki, 2024'te vergi ve harçlar ne kadar olacak? İşte yanıtı

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VERGİLER VE CEZALAR YÜZDE 58,46 ARTACAK Buna göre, 2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti. 2023 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olmuştu. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor. Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranından farklı oranlar belirleme yetkisi bulunuyor.