Mercedes-Benz’in kompakt MPV sınıfındaki modeli B-Serisi, üçüncü nesliyle satışa sunuldu. 235 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini alan modelin, hem iç hem de dış tasarımında yerini aldığı versiyona göre önemli farklılıkları bulunuyor.

Rüzgar direnci 0.24 Cd’ye düşen B-Serisi'nin, bu sayede rüzgâr sesinin azaltıldığı kaydediliyor. 26 mm’lik artış ile 4 bin 419 mm’lik uzunluğa ulaşan B-Serisi'nin, selefinden 30 mm daha uzun olan 2 bin 729 mm’lik dingil mesafesi sunarak daha geniş bir iç mekân sunduğu belirtiliyor.

İÇ MEKAN A SERİSİNDEN TANIDIK

B-Serisi'nin iç tasarımında ise A Serisi ile hemen hemen aynı tasarım dili kullanılmış durumda. Bu kapsamda, yapay zekâ üzerine kurulan bilgi ve eğlence sistemi MBUX - Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi'ne B Serisi'nde de yer verildiği açıklanıyor.

A-Serisi’nde olduğu gibi B-Serisi’nde de yeni nesil ön konsol, iki adet 7 inçlik ekran, bir adet 7 inçlik ve bir adet 10.25 inçlik ekran ve son olarak iki adet 10.25 inçlik ekran olmak üzere üç farklı seçenek ile sunuluyor.

Öte yandan, oturma geometrisinin elden geçirildiği ve omuz çizgisinin de alçaldığı bildirilirken, A-Serisi’ne kıyasla oturma pozisyonun 90 mm daha yüksek olduğu bilgisi verildi.

Türkiye pazarına Style ve Progressive donanım paketleriyle sunulan yeni Mercedes-Benz B-Serisi’nde orta konsol dokunmatik yüzeyli bir kumanda paneline ev sahipliği yapıyor.

İKİ MOTOR SEÇENEĞİ BULUNUYOR

Benzinli ve dizel motor seçenekleri ile satışa sunulan B-Serisi, Euro 6d-TEMP emisyon normunu karşılayan tüm motor seçeneklerinde 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzımana standart olarak yer veriliyor.

Benzinli motor seçeneğini 1.33 litre hacimli motoruyla B 180 oluşturuyor. 136 HP güç ve 200 Nm tork değerleri üreten motor ile B 180’in karma yakıt tüketimi 5,4 lt/100 km olarak açıklanıyor.

B-Serisi’nin dizel motor seçeneğini ise 116 HP güç ve 260 Nm tork değerleri üreten B 180 d oluşturuyor. Bu modelin karma yakıt tüketimi de 4.1 lt/100 km olarak açıklanıyor.