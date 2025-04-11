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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yer İstanbul! Motosikletle gelip villaların bulunduğu siteye el bombası attılar! - Son dakika haberler! | Son dakika haberleri

        Yer İstanbul! Motosikletle gelip villaların bulunduğu siteye el bombası attılar!

        İstanbul Sarıyer'de dehşet anları yaşandı. Olayda motosikletli kasklı iki saldırgan, villaların bulunduğu bir siteye el bombalı saldırı düzenledi. Patlama sonucu ölen ya da yaralanan olmazken bir villada hasar meydana geldi. Kaçan saldırganların da arandığı kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:25 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:25
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        Motosikletle gelip villaların bulunduğu siteye el bombası attılar!
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        Sarıyer'de motosikletli kasklı iki saldırgan villaların olduğu sitenin bahçesine el bombası attı.

        DHA'nın haberine göre patlama sonucu ölen ya da yaralanan olmazken villada hasar meydana geldi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        BOMBA BAHÇEDE PATLADI

        Olay, dün saat 03.45 sıralarında Ferahevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede bulunan villaların olduğu sitenin önüne motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan bir süre çevrede dolaştı.

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        Ardından harekete geçen saldırganlardan biri villanın bahçesine el bombası attı. Bombanın bahçede patlaması sonucu villaların camları kırıldı.

        Olayda ölen ya da yaralanan olmazken villalarda hasar meydana geldi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

        Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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