Yerde bulduğu 1 sentle başladığı para koleksiyonunu müzede sergiliyor

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"Yılda en az 150 bin insan geliyor. Öğrenci ve öğretmenlerden ücret almıyoruz. Zaten gönüllülük esasına göre ücret alıyoruz. Buraya bir turnike sistemi kurulsa daha fazla ziyaretçi kayıt altına alınabilir."