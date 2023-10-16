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        Haberler Yaşam Yerde bulduğu 1 sentle başladığı para koleksiyonunu müzede sergiliyor

        Yerde bulduğu 1 sentle başladığı para koleksiyonunu müzede sergiliyor

        Hollanda'nın Rotterdam şehrinde 1989'da yerde bulduğu 1 sentle para toplamaya başlayan Esat Kaplan, Gaziantep'te kurduğu müzede 34 yıllık koleksiyonunu sergiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 09:22 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:22
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        Esat Kaplan, 1989'da iş için gittiği Rotterdam kentinde et ve et ürünleri işletmesi açmak için kiraladığı dükkanda temizlik yaparken yerde 1967 yılına ait 1 sent buldu.

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        Bulduğu parayı beğenen Kaplan, bir süre sonra kurduğu dükkanı bırakıp Türkiye'ye dönerek para biriktirmeye başladı. Madeni ve kağıt para koleksiyonculuğuna merak salan Kaplan, 1989'da topladığı paraları sergileme imkanı buldu.

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        Kaplan, içerisinde çok sayıda eski para bulunan Devr-i Alem Para Müzesi'ni 2015'te kurdu.

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        Öğrenci ve öğretmenlere müzeyi ücretsiz gezme imkanı sunan Kaplan, müzenin ihtiyaçlarını gidermek için ziyaretçilerden gönüllülük esasına göre 15 lira talep ediyor.

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        Esat Kaplan, para toplamaya 1989'da Hollanda'da 1 sent bulmasıyla başladığını belirterek, "Koleksiyonda kağıt paralarda 1792 Fransız frangı, madeni paralarda ise 17. ve 18. yüzyıla ait olanlar mevcut" dedi.

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        Müzeyi açmadan önce topladığı paralarla kentteki bazı yerlerde sergiler açtığını ifade eden Kaplan, şunları söyledi:

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        "Ziyaretçilere ilk önce Cumhuriyet dönemi paralarını gösteriyoruz. İnsanlar ilk kez geldikten sonra çocuklarıyla defalarca geliyor. Ziyaretçiler 1700'den bu yana her türlü parayı görüyor. Sordukları ülkeye göre kendilerine yardımcı oluyorum."

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        "YILDA EN AZ 150 BİN İNSAN GELİYOR"

        Müzeye yerli ve yabancı turistlerin geldiğini anlatan Kaplan, müzenin beğenildiğini ifade etti.

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        Depremler sonrasında da ziyaretçilerin gelmeye başladığını dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

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        "Yılda en az 150 bin insan geliyor. Öğrenci ve öğretmenlerden ücret almıyoruz. Zaten gönüllülük esasına göre ücret alıyoruz. Buraya bir turnike sistemi kurulsa daha fazla ziyaretçi kayıt altına alınabilir."

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        #Esat Kaplan
        #para koleksiyonu
        #hollanda
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