        Adana ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 181. yılı kapsamında etkinlikler düzenlendi

        Adana, Hatay ve Osmaniye'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Giriş: 09.04.2026 - 15:44
        Buruk Mezarlığı'ndaki Adana Polis Şehitliği'nde İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve çok sayıda polisin katılımıyla anma töreni gerçekleştirildi.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Programda daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Emniyet Müdürü Arıkan, beraberindeki şube müdürleriyle şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        - Hatay ve Osmaniye

        Hatay'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için anma programı düzenlendi.

        Hatay Polisevi'ndeki programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.

        Türk Polis Teşkilatının kuruluşundan bu yana çok sayıda şehit verdiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Yaptığımız görev, doğrudan ülkemizin kamu düzeni ve milli güvenliğiyle ilgilidir. Ülkemizi tehdit eden, içeriden ve dışarıdan kaynaklanan her türlü unsura karşı istihbarat, özel harekat, terörle mücadele ve siber suçlarla mücadele başta olmak üzere tüm birimlerimizle hukukun üstünlüğü çerçevesinde devletimize ve milletimize hizmet etmek için aralıksız çalışıyoruz."

        Kırıkhan ilçesinde de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Muhabbet Camisi'nde mevlit okutuldu.

        İlçe Müftü Vekili Mustafa Kolukısa, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.


        Osmaniye'de de İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

