        Adana'da arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Yenibaraj Mahallesi'nde 29 Temmuz 2025'te arkadaşı G.Y'yi (55), bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla olaydan bir gün sonra tutuklanan C.S. (58), hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanığın, mahalledeki bir inşaatta gece bekçiliği yapan G.Y'nin yanına gittiği ve birlikte alkol aldıkları belirtildi.

        İkili arasında bir süre sonra kavga çıktığı anlatılan iddianamede, sanığın yanında bulundurduğu bıçakla müşteki G.Y'yi karnından yaraladığı anlatıldı.


        İddianamede, olayın ardından tedavi için hastaneye giden G.Y'yi caddede durdurduğu taksiyle takip eden sanığın, müştekiyi hastanenin giriş kapısına yakın yerde durdurup kalbinin üst kısmından iki bıçak darbesi ile ağır yaraladığı kaydedildi.


        Müşteki G.Y'nin doktor raporuna göre hayati tehlike geçirecek nitelikte ağır yaralandığı anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        İddianamedeki ifadesinde olayın G.Y'nin kendisine ettiği küfür etmesi nedeniyle gerçekleştiğini öne süren tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

