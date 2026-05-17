Adana'da çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı
Adana'nın Pozantı ilçesinde çamura saplanan ineği belediye ekipleri çıkarıldı.
Giriş: 17.05.2026 - 11:54 Güncelleme:
Belemedik mevkisinde otlamaya çıkarılan ineklerden biri çamura saplandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekibi ve Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi personeli, hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.
Belediye ekipleri, iş makinesi ve kürek yardımıyla kurtardığı ineği sahibine teslim etti.
