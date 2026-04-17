Adana'da çekicide çıkan ve üzerindeki 2 araca sıçrayan yangın söndürdü

Adana'da çekicide çıkan ve üzerinde yüklü 2 araca sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 KE 203 plakalı çekicinin motor kısmında, Adana-Pozantı Otoyolu'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Sürücünün yol kenarına çektiği araçtaki yangın, üzerinde yüklü otomobil ve hafif ticari araca da sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 araçtaki yangını söndürdü.



Yangın nedeniyle araçlarda hasar oluştu.



