Adana'da depremzede kadınlar aşçılık eğitimi aldı

Türk Kızılay öncülüğünde başlatılan "İyilikle Pişen Hayatlar" projesi kapsamında Adana'daki depremzede kadınlara yönelik aşçılık atölyesi düzenlendi.





Kızılay Afet Merkezi'ndeki Fatma-Arif Zaloğlu Aşevi'nde organize edilen eğitime, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen 20 kadın katıldı.



Kadınların aşçılık becerilerinin geliştirilmesi ve istihdamının desteklenmesinin amaçlandığı atölye 2 gün sürdü.



Atölyenin ilk gününde şefler Ezgi Yıldırım ve Sefa Okyay Kılıç'tan eğitim alan kadınlar, ikinci günde şef Eyüp Kemal Sevinç'ten çeşitli teknikler öğrendi.



Etkinlikte birçok tarifi şeflerin anlatımıyla uygulayan kadınlara, eğitim sonunda sertifika verildi.



Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, gazetecilere, çeşitli illerde gerçekleştirilen aşçılık atölyesinin 6'ncısını Adana'da düzenlediklerini söyledi.



"İyilikle Pişen Hayatlar" projesi kapsamındaki programın verimli geçtiğini belirten Saygılı, "Buradaki muradımız, cennet vatanımızda yetişen ürünlerimizi mahir ustalarımızın, hanım kardeşlerimizin maharetli elleriyle sofralara kazandırmak ve istihdama katkı sunmak." dedi.



Katılımcılardan Zeynep Nur Gümüştaş, atölyede keyif alarak çalıştığını ifade ederek, "Mutfakla ilgilenmeyi sevdiğim için çok güzel tecrübe oldu. Zamanında bu işin profesyonel alanında bulunmayı çok istemiştim. Şu an üniversiteye hazırlanıyorum, şartlar ne getirir bilmiyorum. Belki bu yolculuğum bundan sonra profesyonel alanda başlayabilir." diye konuştu.



Ayşe Akar da Türk ve dünya mutfağından lezzetler ile baharat kullanımının inceliklerini öğrendiklerini kaydetti.

