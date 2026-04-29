        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis

        Adana'da, banka personeli olduğunu söyleyerek bir kişiyi 24 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 40 bin lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 18:00 Güncelleme:
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık B.K. ve müşteki N.A. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanık B.K'nin müşteki N.A'yı arayıp banka personeli olduğunu söyleyerek, kredi kartı aidatının iadesi için anlattığı işlemlerin takip edilmesini istediği, böylelikle müştekinin hesabından sanığın hesabına 24 bin liranın gönderildiğini belirtti.

        Savcı, para gönderildikten sonra sanığın, müşteki N.A. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek, B.K'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Müşteki N.A. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 3 yıl 4 ay hapis ve 40 bin lira para cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

