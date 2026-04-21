        Adana Haberleri Adana'da FETÖ'nün "bölge muhasebecisi"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

        Adana'da, FETÖ'nün "bölge muhasebecisi" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık F.T. ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imam"larının talimatıyla hareket ettiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini ve ByLock kullandığı ve örgütsel yazışmalarda adının geçtiğini belirtti.

        Sanığın örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği ve FETÖ'ye ait evlerde kaldığını ifade eden savcı, örgüt içinde "bölge muhasebecisi" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen F.T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.T, hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebine bulundu.


        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trump: İran ateşkesi birçok kez ihlal etti
        Trump: İran ateşkesi birçok kez ihlal etti
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"

        Benzer Haberler

        Adana'da hükümlülere yönelik aile ve bağımlılık eğitimi
        Adana'da hükümlülere yönelik aile ve bağımlılık eğitimi
        Güzelleşmek uğruna gittiği merkezde yüzü yandı Yüzünde 2. derece yanık olan...
        Güzelleşmek uğruna gittiği merkezde yüzü yandı Yüzünde 2. derece yanık olan...
        Kazada ölen Zeynep, son yolculuğuna gelinlik ve duvakla uğurlandı
        Kazada ölen Zeynep, son yolculuğuna gelinlik ve duvakla uğurlandı
        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili tutuklanan...
        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili tutuklanan...
        Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Zehra öldü, sürücü kaçtı
        Yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı Zehra öldü, sürücü kaçtı