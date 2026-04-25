Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Melek Dakan, Seyfettin Ünal, Serdar Osman Akarsu
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Ahmet Bolat (Dk. 81 Eymen Namlı), Gökdeniz Tunç (Dk. 90+3 Aykut Sarıkaya), Yusuf Buğra Demirkıran, Yücel Gürol (Dk. 34 Kürşat Türkeş Küçük), Ali Fidan, Osman Kaynak, Seyfi Efe Irga (Dk. 46 Ahmet Yılmaz), Kayra Saygan (Dk. 90+3 Demir Yavuz), Toprak Bayar
Eminevim Ümraniyespor: Onur Yıldırım, Batuhan Çelik (Doruk Ertuğrul), Kosoko, Yusuf Kocatürk, Hoti (Dk. 46 Bardhi), Atalay Babacan (Dk. 62 Orhan Uğur), Yusuf Deniz Şaş, Yunus Emre Yılmaz, Oğuz Yıldırım, Talha Bartu Özdemir (Dk. 81 Barış Ekincier), Yusuf Saitoğlu (Dk. 46 Şirin Cengiz)
Goller: Dk. 3 Ahmet Bolat (Adana Demirspor), Dk. 45+3 Talha Bartu Özdemir, Dk. 87 Doruk Ertuğrul, Dk 90+4 Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 80 Enes Demirtaş (Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 22 Toprak Bayar (Adana Demirspor), Dk. 23 Hoti, Dk. 59 Atalay Babacan, Dk. 61 Yusuf Deniz Şaş, Dk. 90 Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)
ADANA
