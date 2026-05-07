        Adana'da Güvenli Eğitim Toplantısı yapıldı

        Adana'da okullarda alınan tedbirler Güvenli Eğitim Toplantısı'nda değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Vali Mustafa Yavuz başkanlığında Valilik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Balcı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

        Toplantıda okulların çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ve alınan diğer uygulamalar ele alındı.


        Vali Mustafa Yavuz, toplantıda, okul güvenliğinin önemli olduğunu belirtti.

        Güçlü bir gelecek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Yavuz, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın güven içerisinde eğitim alabilmesi için tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla ve aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

