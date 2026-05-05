Adana'da silahla saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir iş merkezinde tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde Nizamettin A. (34), kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tabancayla ateş açması sonucu çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Saldırının ardından şüpheli, otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nizamettin A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

