        Kozan'da ıslah edilen mera kullanıma açıldı

        Kozan'da ıslah edilen mera kullanıma açıldı

        Kozan ilçesinde ıslah çalışmaları tamamlanan 245 dekarlık mera törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 16:53 Güncelleme:
        İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Hamam Mahallesi Kamışoba mevkisindeki törende, meralarda yoğun otlatma ve çevre faktörleri nedeniyle bitki örtüsünün zamanla bozulabildiğini söyledi.

        Bugüne kadar kentte 107 bin dekar merada ıslah yaptıklarını belirten Bayazıt, 51 meranın 41'inde çalışmaların tamamlandığını ifade etti.


        Bayazıt, yetiştiricilere otlatma kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

        Hayvan yetiştiricisi Ömer Özkan da ıslah edilen merayla yem giderlerinin azaldığını belirtti.

        Törene Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ile yetiştiriciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Satırla etrafa saldırdı
        Satırla etrafa saldırdı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!

        Benzer Haberler

        Adana merkezli operasyonda uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 16...
        Adana merkezli operasyonda uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 16...
        Adana'da Anadolu Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği kuruldu
        Adana'da Anadolu Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği kuruldu
        Adana ATÜ Rektörü Prof. Dr. Sözen ve senato üyeleri koltuklarını çocuklara...
        Adana ATÜ Rektörü Prof. Dr. Sözen ve senato üyeleri koltuklarını çocuklara...
        Üniversite senatosu 1 günlüğüne çocukların oldu
        Üniversite senatosu 1 günlüğüne çocukların oldu
        Adana'da tartıştığı genci öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanm...
        Adana'da tartıştığı genci öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanm...
        Kozan'da ıslah edilen mera alanı dualarla açıldı, sürüler alanda otlamaya b...
        Kozan'da ıslah edilen mera alanı dualarla açıldı, sürüler alanda otlamaya b...