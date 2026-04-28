        Türkiye Ormancılık Yarışmaları'nın finali Adana'da yapılacak

        Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Türkiye Ormancılık Yarışmaları"nın (TOY) final etabı 30 Nisan'da Adana'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, Şehit Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, yarışmanın organizasyon süreci ve hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

        Yarışmanın final etabının Adana'da düzenlenmesinin kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirten Etli, "Yeşil vatan sevdalılarının kalbi Adana'da atacak. Tüm Adanalı hemşehrilerimizi yarışmalarımıza bekliyoruz." dedi.

        Etli, 30 Nisan'da gerçekleştirilecek yarışmaya Muğla, Ankara, Amasya, Bursa ve Adana bölge müdürlüklerinden 70 personelin katılacağını ifade etti.

        Yarışmaların geleneksel hale getirileceğini vurgulayan Etli, şöyle konuştu:

        "Organizasyon hem Türkiye'de hem de dünyada bu ölçekte ilk kez gerçekleştirilmektedir. Daha önce ormancılık alanında ağaç kesme ve balta atma gibi küçük çaplı yarışmalar yapılmış olsa da Orman Genel Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen bu etkinlik, sporcu sayısı, parkur çeşitliliği ve kapsamı bakımından bir ilktir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

