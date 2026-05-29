        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Yaşlı ve kronik hastaların bahçeleri meslek liselilerin eliyle güzelleşiyor

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da tarım teknolojileri alanında eğitim alan meslek lisesi öğrencileri, ziyaret ettikleri yaşlı ve kronik hastalığı olan kişilerin bahçelerini güzelleştiriyor, çiçeklerinin bakımını yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri Bölümü öğrencileri, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamındaki uygulamalı eğitimlerle pekiştiriyor.

        Öğrenciler, her hafta okulun çevresinde ikamet eden yaşlı ve kronik hastalığı olan bireyleri ziyaret edip talepleri dinliyor.

        Vatandaşların bahçelerini el birliğiyle güzelleştiren gençler, ağaçları buduyor, çiçeklerin bakımını yapıyor.

        Ziyaretlerden dolayı mutluluk yaşayan vatandaşlar, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuyor.

        - "Öğrencilerimizi özlem ve hasretle anıyorlar"

        Okul müdürü Zeynel Girente, AA muhabirine, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağladığını söyledi.

        Öğrencilerin, mesleki becerilerini sahada uygulama şansı bulduklarını dile getiren Girente, "Yaşlılarımız, çok büyük minnet duyguları yaşıyor. Öğrencilerimize kucak açıyor, yapılan çalışmalardan sonra da okulumuzu ziyarete geliyorlar. Öğrencilerimizi özlem ve hasretle anıyorlar. Okul olarak bize ihtiyaç duyan kim varsa yanlarında olma gayreti içerisindeyiz." dedi.

        Liselilerden Emine Çiçek, çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Yaşlılarımızın evlerine gidiyor, onların bahçelerinin bakımını yapıyoruz. Gül budaması, gübreleme, toprak havalandırması gibi işlemleri gerçekleştiriyoruz. Onlar da bize teşekkür mahiyetinde börek, kahve ve çay ikram ediyor. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz."

        Aleyna Üstündağ da gittikleri evlerde güzel tepkiler aldıklarını anlattı.

        - "Memnun kaldım, ellerine sağlık"

        Öğrencilerin bahçesini temizlediği 52 yaşındaki Emine Akpolat da diyabet hastası olduğunu ifade ederek, "Bahçeye girip uğraşmak, benim için terapi oluyor ama bugünlerde şekerim çok yüksek olduğu için fazla giremedim. Okuldan çocuklar bahçemle ilgilenmeye geldi. Memnun kaldım, ellerine sağlık. Teşekkür ederim, her zaman beklerim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

