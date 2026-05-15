Adıyaman Müftüsü Şavlı'dan Engelliler Haftası'nda ziyaret
Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, Engelliler Haftası kapsamında görme engelli Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya gelerek beyaz baston hediye etti.
Giriş: 15.05.2026 - 13:17 Güncelleme:
Ümmü Mektum Görme Engelliler Kur'an Kursu'nu ziyaret eden Müftü Şavlı, burada kursiyerlerle sohbet ederek eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Şavlı, engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında yer almasının önemine işaret etti.
