Adıyaman'daki Kızılin Kanyonu'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Fırat Nehri kıyısında yer alan, kaya mezarları ve 5 bin yıllık geçmişiyle dikkati çeken Kızılin Kanyonu'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.





Kızılin köyü sınırlarında, Göksu ile Fırat Nehri'nin birleştiği noktada bulunan kanyon, doğal güzelliğiyle öne çıkıyor.



Bölgede Kommagene ve Roma dönemine uzanan tarihi kalıntılar dikkati çekerken, turizme kazandırılan iskeleyle birlikte tekne turları da başladı.



Ziyaretçiler, turlar sırasında yaklaşık 2 bin yıllık mağaraları yakından görme imkanı buluyor.



Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, kanyona yoğun ilgi gösteriyor.



Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, son zamanlarda kanyonun ilgi gördüğünü belirtti.



Günlük ziyaretçi sayısının 1000 kişiye ulaştığını ifade eden Alkan, "Roma dönemi ve binlerce yıllık geçmişe sahip Kızılin Kanyonu’nu görmeye gelen ziyaretçiler, kaya yerleşimleri ile kanyonu gezmektedir. Hem doğa hem de kültür turizmini bir arada sunan bölge, özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor." diye konuştu.



Ziyaretçilerden Hüseyin Ağgül ise kanyonu ilk kez gördüğünü söyleyerek, herkesi doğa ve kültürü bir arada sunan bu alanı görmeye davet etti.

