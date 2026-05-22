Çelikhan'da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.





Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan'ın makamında düzenlenen törene, kurum amirleri, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.



​Tebrikleri kabul eden Kaymakam Pelvan, Kurban Bayramı'nın manevi iklimine vurgu yaparak, "Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün filizlendiği müstesna günlerdir. İlçemizde yakaladığımız bu güçlü birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun daim olmasını diliyorum." diye konuştu.

