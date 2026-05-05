Aydın Valiliğine atanan Vali Osman Varol Adıyaman'dan ayrıldı

Aydın Valiliğine atanan Adıyaman Valisi Osman Varol, kent protokolü tarafından uğurlandı.



Valilik binasında düzenlenen programda Varol, mesai arkadaşlarıyla tek tek tokalaşarak helallik istedi.



Burada konuşan Varol, 3 yılı aşkın süredir görev yaptığı kentte gönül hoşluğuyla ve dolu dolu çalışma imkanı bulduğunu belirtti.





Varol, şunları kaydetti:



"Sıkıntılı günlerde hep beraber bu şehri ayağa kaldırmaya çalıştık. Öncelikle Rabb'im bu şehrimize ve güzel insanlarımıza en küçük bir sıkıntı göstermesin, duamız budur. İnşallah hep iyi haberlerinizi alalım. Adıyaman'ı güzelliklerle analım. Bu yoğun süreçte biz de bu ilin bir ferdi haline geldik. Bir kardeşiniz olarak bugün Aydın'da, yarın ülkenin herhangi bir yerinde bir telefonun ucunda olduğumu bilmenizi isterim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, hakkınızı helal edin."



Programa, AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır, kurum amirleri, valilik personeli ve ilgililer katıldı.

