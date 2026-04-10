Çelikhan'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mehmet Yıldırım Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polis memuru Fırat Aydoğan tarafından haftanın önemine yönelik yapılan konuşmanın ardından sona erdi. Törene, Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İshak Sayacı ve ilgililer katıldı.

