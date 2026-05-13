Gölbaşı'nda "Engelliler Haftası Programı" düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelliler Haftası Programı" gerçekleştirildi. Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen programda, öğrenciler gösteriler sergiledi ve şiir okudu. Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Algın, program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Programa, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

