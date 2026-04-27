Yeşilay'dan çevre ve bağımlılıkla mücadele etkinliği

Adıyaman'da Yeşilay Spor Kulübü'nce ilkokul öğrencilerine çevre bilinci ve sağlıklı yaşam konularında eğitim verildi.



İnönü İlkokulu'nda "Temiz Dünya, temiz çevre" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere yüz boyama, kumaşa el baskısı ve çeşitli oyunlar düzenlendi.



Öte yandan öğrencilere "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında da tütün ve teknoloji bağımlılığına yönelik bilgilendirme yapıldı.



Yeşilay Spor Kulübü Başkanı İbrahim Biricik, etkinliğin öğrencilerin bilinçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti.



Program, etkinliklerin tamamlanmasının ardından sona erdi.

